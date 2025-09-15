ЕС и НАТО обсудили укрепление безопасности воздушного пространства Европы

Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    • 15 сентября, 2025
    • 19:22
    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич обсудили укрепление безопасности воздушного пространства Европы.

    Как сообщает Report, об этом Каллас написала на своей странице в соцсети Х.

    "Россия усиливает войну, а не завершает ее - что подтверждают недавние нарушения воздушного пространства Европы. Хорошо было встретиться с Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Мы обсудили совместную работу над укреплением безопасности нашего воздушного пространства и вклад ЕС в "коалицию желающих", - написала она.

    Aİ və NATO Avropanın hava məkanının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini müzakirə edib

    Лента новостей