ЕС и НАТО обсудили укрепление безопасности воздушного пространства Европы
Другие страны
- 15 сентября, 2025
- 19:22
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич обсудили укрепление безопасности воздушного пространства Европы.
Как сообщает Report, об этом Каллас написала на своей странице в соцсети Х.
"Россия усиливает войну, а не завершает ее - что подтверждают недавние нарушения воздушного пространства Европы. Хорошо было встретиться с Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Мы обсудили совместную работу над укреплением безопасности нашего воздушного пространства и вклад ЕС в "коалицию желающих", - написала она.
