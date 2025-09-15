Aİ və NATO Avropanın hava məkanının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini müzakirə edib
Digər ölkələr
- 15 sentyabr, 2025
- 19:43
Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas və NATO-nun Avropadakı Müttəfiq Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Aleksus Qrinkeviç Avropanın hava məkanının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Kallas "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
"Rusiya müharibəni sona çatdırmır, əksinə, onu gücləndirir - Avropanın hava məkanının pozulmsı ilə bağlı son insident buna sübutdur. NATO-nun Avropadakı Müttəfiq Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı general Aleksus Qrinkeviçlə görüşmək yaxşı oldu. Biz hava məkanımızın təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün birgə işləməyi və Aİ-nin "istəklilərin koalisiyasına" töhfəsini müzakirə etdik", - o vurğulayıb.
Son xəbərlər
20:12
Kobaxidze Xoştariyanı Rusiyadan maliyyələşməkdə ittiham edibRegion
20:08
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Explore Azerbaijan with IDEA" layihəsi fəaliyyətə başlayıbDaxili siyasət
20:05
NATO-nun "Şərq gözətçisi" əməliyyatı başlayıbDigər ölkələr
19:47
Foto
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində azərbaycanlılara qarşı cinayətlərlə bağlı sənədlər tədqiq edilibHadisə
19:43
Aİ və NATO Avropanın hava məkanının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini müzakirə edibDigər ölkələr
19:29
Ermənistanın maliyyə naziri və Dünya Bankının nümayəndəsi dövlət-özəl tərəfdaşlığını müzakirə edibRegion
19:19
Gəncədə mikroavtobus və minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
19:19
Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinin həbs müddəti uzadılıbHadisə
19:15
Foto