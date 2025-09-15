İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Aİ və NATO Avropanın hava məkanının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 15 sentyabr, 2025
    • 19:43
    Aİ və NATO Avropanın hava məkanının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini müzakirə edib

    Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas və NATO-nun Avropadakı Müttəfiq Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Aleksus Qrinkeviç Avropanın hava məkanının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kallas "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Rusiya müharibəni sona çatdırmır, əksinə, onu gücləndirir - Avropanın hava məkanının pozulmsı ilə bağlı son insident buna sübutdur. NATO-nun Avropadakı Müttəfiq Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı general Aleksus Qrinkeviçlə görüşmək yaxşı oldu. Biz hava məkanımızın təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün birgə işləməyi və Aİ-nin "istəklilərin koalisiyasına" töhfəsini müzakirə etdik", - o vurğulayıb.

    Avropa İttifaqı Aleksus Qrinkeviç NATO
    ЕС и НАТО обсудили укрепление безопасности воздушного пространства Европы

    Son xəbərlər

    20:12

    Kobaxidze Xoştariyanı Rusiyadan maliyyələşməkdə ittiham edib

    Region
    20:08

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Explore Azerbaijan with IDEA" layihəsi fəaliyyətə başlayıb

    Daxili siyasət
    20:05

    NATO-nun "Şərq gözətçisi" əməliyyatı başlayıb

    Digər ölkələr
    19:47
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində azərbaycanlılara qarşı cinayətlərlə bağlı sənədlər tədqiq edilib

    Hadisə
    19:43

    Aİ və NATO Avropanın hava məkanının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19:29

    Ermənistanın maliyyə naziri və Dünya Bankının nümayəndəsi dövlət-özəl tərəfdaşlığını müzakirə edib

    Region
    19:19

    Gəncədə mikroavtobus və minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    19:19

    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinin həbs müddəti uzadılıb

    Hadisə
    19:15
    Foto

    Azərbaycanlı pilot beynəlxalq turnirdə ikinci yeri tutub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti