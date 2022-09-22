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ЕС готовит пакет новых экономических санкций против России

ЕС готовит пакет новых экономических санкций против России Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, включая рестрикции в отношении физических лиц и экономические меры, направленные на технологическую часть сотрудничества.
Другие страны
22 сентября 2022 г. 23:26
ЕС готовит пакет новых экономических санкций против России

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, включая рестрикции в отношении физических лиц и экономические меры, направленные на технологическую часть сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам министерского заседания СБ ООН по Украине.

"Совет [ЕС] изучает новый пакет санкций в отношении физических лиц, я не могу сейчас назвать их имен, а также изучает введение экономических санкций, направленных на технологическую часть наших отношений с Россией", - сказал он.

Боррель также предположил, что уже принятые ЕС санкции "очень тяжелы и очень эффективны". Он обещал, что ЕС не ослабит поддержку Украины и будет оказывать ей "политическое, военное и дипломатическое содействие".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия намерена в ближайшие дни предложить Совету ЕС новый пакет санкций против России. В Брюсселе ожидают, что лидеры ЕС постараются прийти к политическому компромиссу по этим новым санкциям 7 октября на неформальном саммите в Праге.

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