ЕС готовит пакет новых экономических санкций против России

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, включая рестрикции в отношении физических лиц и экономические меры, направленные на технологическую часть сотрудничества.

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, включая рестрикции в отношении физических лиц и экономические меры, направленные на технологическую часть сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам министерского заседания СБ ООН по Украине.

"Совет [ЕС] изучает новый пакет санкций в отношении физических лиц, я не могу сейчас назвать их имен, а также изучает введение экономических санкций, направленных на технологическую часть наших отношений с Россией", - сказал он.

Боррель также предположил, что уже принятые ЕС санкции "очень тяжелы и очень эффективны". Он обещал, что ЕС не ослабит поддержку Украины и будет оказывать ей "политическое, военное и дипломатическое содействие".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия намерена в ближайшие дни предложить Совету ЕС новый пакет санкций против России. В Брюсселе ожидают, что лидеры ЕС постараются прийти к политическому компромиссу по этим новым санкциям 7 октября на неформальном саммите в Праге.