ЕС анонсировал "Щит демократии" для защиты от дезинформации и гибридных атак

Европейская комиссия представила новую инициативу "Щит демократии", направленную на противодействие гибридным угрозам в виде дезинформации, фейковых новостей и вмешательства в избирательные процессы как в пространстве ЕС, так и за его пределами.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом объявили вице-президент Еврокомиссии Хенна Виркунен и комиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания коллегии Еврокомиссии.

Ключевым элементом инициативы станет создание Европейского центра демократической устойчивости, которым будет руководить Макграт. Центр сосредоточится на борьбе с онлайн-кампаниями дезинформации, используя специализированные методы и различные инструменты для противодействия их влиянию.

"Я буду нести основную ответственность за новый центр, работать со своей командой и коллегами из всех структур, чтобы запустить его как можно скорее", - заявил Макграт журналистам. Он подчеркнул, что центр будет открыт для сотрудничества с соседними странами, включая кандидатов на вступление в ЕС, а также с партнерами за пределами региона.

"Щит демократии" содержит и другие инициативы, такие как новый набор инструментов для национальных координаторов цифровых услуг (DSC) в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах (DSA), новый кризисный протокол DSA для реагирования на масштабные кампании дезинформации, а также разработка руководства по ответственному использованию искусственного интеллекта в избирательных процессах.

"Мы живем в эпоху стремительных геополитических и технологических преобразований. Демократия сталкивается с серьезным давлением, особенно после начала войны России против Украины. РФ активно применяет гибридные атаки, манипулирует информацией и осуществляет другие формы вмешательства", - подчеркнула Виркунен.

По ее словам, цель "Щита демократии" - укрепление общественного доверия к демократическим институтам, при этом для реализации инициативы будут мобилизованы финансовые инструменты ЕС.