Эрсин Татар поздравил своего оппонента с победой на президентских выборах в ТРСК

Действующий президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и кандидат на переизбрание на этот пост Эрсин Татар поздравил своего соперника Туфана Эрхюрмана, который, согласно предварительным результатам президентских выборов, одержал победу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал BRT.

Он отметил, что выборы прошли в демократической обстановке, и поблагодарил граждан, проголосовавших за него.

"Я также поздравляю господина Туфана", - сказал президент ТРСК.

"Мы все вместе увидим, какой путь выберет новое правительство в кипрском вопросе", - заявил Э. Татар.

Отметим, что на президентских выборах в ТРСК, состоявшихся 19 октября, победу, согласно предварительным данным, одержал председатель Республиканской тюркской партии Туфан Эрхюрман. Он известен как сторонник создания федерации на острове.