Ермак: Украина вернула 23 ребенка и подростка с оккупированных территорий
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 22:30
Киев вернул группу из 23 украинских детей и подростков с оккупированных РФ территорий.
Как передает Report, об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в телеграм-канале.
"Сегодня все спасенные дети в безопасности, получают медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь, восстанавливают документы и постепенно возвращаются к спокойной жизни. Благодарю Save Ukraine, Объединенный центр СБУ по координации поиска и освобождения военнопленных и всех партнеров за помощь в спасении детей", - говорится в публикации.
