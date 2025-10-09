Ермак: Украина вернула 23 ребенка и подростка с оккупированных территорий

Киев вернул группу из 23 украинских детей и подростков с оккупированных РФ территорий.

Как передает Report, об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в телеграм-канале.

"Сегодня все спасенные дети в безопасности, получают медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь, восстанавливают документы и постепенно возвращаются к спокойной жизни. Благодарю Save Ukraine, Объединенный центр СБУ по координации поиска и освобождения военнопленных и всех партнеров за помощь в спасении детей", - говорится в публикации.