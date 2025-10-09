Yermak: Ukrayna işğal etdiyi ərazilərdən 23 uşaq və yeniyetməni geri qaytarıb
- 09 oktyabr, 2025
- 23:07
Kiyev Rusiyanın işğal etdiyi ərazilərdən 23 ukraynalı uşaq və yeniyetmədən ibarət qrupu geri qaytarıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidentinin ofisinin rəhbəri Andrey Yermak özünün "Telegram" kanalında yazıb.
"Bu gün xilas edilən bütün uşaqlar təhlükəsiz yerdədirlər, tibbi, psixoloji və humanitar yardım alırlar, sənədləri bərpa olunur və tədricən dinc həyata qayıdırlar. "Ukraynanı xilas et" təşkilatına, UTX (Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti - red.) Hərbi Əsirlərin Axtarış və Azad Birgə Mərkəzinə və uşaqların xilas edilməsində göstərdikləri köməyə görə bütün tərəfdaşlara təşəkkür edirəm", - paylaşımda bildirilib.
