    Ермак: На подконтрольную Украине территорию возвращены еще 16 детей

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 21:26
    Ермак: На подконтрольную Украине территорию возвращены еще 16 детей

      На подконтрольную правительству Украины территорию удалось вернуть еще 16 детей.

    Как передает Report, об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в телеграм-канале.

    "В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти 16 детей с временно оккупированных территорий. Они провели годы под давлением оккупационных властей, в страхе и унижениях, но сегодня уже находятся в безопасности на свободной украинской земле", - написал он.

    Советник руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная ранее сообщила, что в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA к 25 июля уже удалось вернуть 1458 детей, но еще более 1,6 млн украинских детей остаются под контролем врага.

    После этого с оккупированной территории в Украину в рамках инициативы Bring Kids Back UA вернулись еще более 40 детей, подростков и юношей, а также некоторые из их родителей.

    Украина Андрей Ермак украинские дети
    Yermak: Daha 16 uşaq Ukraynanın nəzarətində olan əraziyə qaytarılıb

