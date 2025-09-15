Ермак: На подконтрольную Украине территорию возвращены еще 16 детей

На подконтрольную правительству Украины территорию удалось вернуть еще 16 детей.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в телеграм-канале.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти 16 детей с временно оккупированных территорий. Они провели годы под давлением оккупационных властей, в страхе и унижениях, но сегодня уже находятся в безопасности на свободной украинской земле", - написал он.

Советник руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная ранее сообщила, что в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA к 25 июля уже удалось вернуть 1458 детей, но еще более 1,6 млн украинских детей остаются под контролем врага.

После этого с оккупированной территории в Украину в рамках инициативы Bring Kids Back UA вернулись еще более 40 детей, подростков и юношей, а также некоторые из их родителей.