İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Yermak: Daha 16 uşaq Ukraynanın nəzarətində olan əraziyə qaytarılıb

    Digər ölkələr
    • 15 sentyabr, 2025
    • 21:35
    Yermak: Daha 16 uşaq Ukraynanın nəzarətində olan əraziyə qaytarılıb

    Daha 16 uşaq Ukrayna hökumətinin nəzarətində olan əraziyə qaytarılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Aparatının rəhbəri Andriy Yermak teleqram kanalında bildirib.

    "Ukrayna Prezidentinin "Bring Kids Back UA" təşəbbüsü çərçivəsində biz müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərdən 16 uşağı xilas etməyə nail olduq. Onlar illərlə işğalçı hakimiyyətin təzyiqi, qorxu və rüsvayçılıq içində keçiriblər, lakin bu gün artıq azad Ukrayna torpaqlarında təhlükəsiz şəraitdə yaşayırlar", - o yazıb.

    Ukrayna Prezidenti Aparatının rəhbərinin müşaviri Daria Zarivna daha əvvəl bildirib ki, iyulun 25-dək artıq 1 458 uşaq geri qaytarılıb, lakin 1,6 milyondan çox ukraynalı uşaq qarşı tərəfin nəzarətindədir.

    Andriy Yermak Ukrayna
    Ермак: На подконтрольную Украине территорию возвращены еще 16 детей

    Son xəbərlər

    21:35

    Britaniya gələn ildən israilli tələbələri Kral Kollecinə qəbul etməyəcək

    Digər ölkələr
    21:35

    Yermak: Daha 16 uşaq Ukraynanın nəzarətində olan əraziyə qaytarılıb

    Digər ölkələr
    21:29
    Foto

    Naxçıvanda azad iqtisadi zonanın yaradılması istiqamətində tədbirlər görülür

    ASK
    21:23

    Ceyhun Bayramov Dohada özbək həmkarı ilə TDT-nin Zirvə Toplantısına hazırlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    21:20

    Maldiv adalarının BAEA-ya üzvlüyü təsdiqlənib

    Digər ölkələr
    21:07

    Körfəz Əməkdaşlıq Şurası İsrailin Qətərə hücumu ilə bağlı bəyanat qəbul edib

    Digər ölkələr
    20:55

    Ceyhun Bayramov: Qətərə edilən son hava hücumu dərin narahatlıq doğurur

    Xarici siyasət
    20:54

    Macarıstan Çinin Atom Enerjisi Agentliyi ilə saziş imzalayıb

    Digər ölkələr
    20:51
    Foto

    Hərbi təhsil müəssisələrində "Bilik günü" və andiçmə mərasimləri keçirilib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti