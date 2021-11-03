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Эрик Адамс победил на выборах мэра Нью-Йорка

Эрик Адамс победил на выборах мэра Нью-Йорка Демократ Эрик Адамс набирает 66,14% голосов (676481 голос) на выборах мэра Нью-Йорка по итогам обработки данных с 97,76% сканеров на избирательных участках. Как передает Report, об этом свидетельствуют предварительные данные избирательной комиссии.
Другие страны
3 ноября 2021 г. 09:54
Эрик Адамс победил на выборах мэра Нью-Йорка
Эрик Адамс

Демократ Эрик Адамс набирает 66,14% голосов (676481 голос) на выборах мэра Нью-Йорка по итогам обработки данных с 97,76% сканеров на избирательных участках. Как передает Report, об этом свидетельствуют предварительные данные избирательной комиссии.

Его главный оппонент, республиканец Кертис Слива, уже признал поражение. Он набирает 28,66% голосов (293127 голосов). Остальные семь кандидатов не получают и 3% голосов.

Адамс станет вторым подряд мэром-демократом Нью-Йорка за 20 лет после уходящего Билла де Блазио и вторым темнокожим мэром в истории города.

Ожидается, что он приступит к обязанностям 1 января. Его уже поздравила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

Ранее Э. Адамс заявил местному бюро Report, что любит Азербайджан и азербайджанцев и, что всегда поддерживал наших соотечественников, живущих в Нью-Йорке.

Э. Адамс тесно сотрудничает с азербайджанской общиной Нью-Йорка. Он несколько раз бывал в Азербайджане. В 2014 году он подписал протокол о дружбе между Сабаильским районом Баку и Бруклинским административным районом Нью-Йорка.

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Версия на английском языке Politican who closely cooperates with Azerbaijanis elected new mayor of New York

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