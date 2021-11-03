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Сотрудничающий с азербайджанцами демократ – самый сильный кандидат на пост мэра Нью-Йорка

Сотрудничающий с азербайджанцами демократ – самый сильный кандидат на пост мэра Нью-Йорка В Нью-Йорке во вторник проходят выборы мэра
Внешняя политика
3 ноября 2021 г. 01:11
Сотрудничающий с азербайджанцами демократ – самый сильный кандидат на пост мэра Нью-Йорка

В Нью-Йорке во вторник проходят выборы мэра.

Как передает местное бюро Report, голосование началось в 06:00 по местному времени. Избирательные участки будут открыты до 21:00 вечера.

На должность градоначальника претендует 61-летний демократ, темнокожий Эрик Адамс, в прошлом офицер полиции, одним из основных пунктов предвыборной кампании которого является борьба с преступностью. Конкуренцию ему составляет 67-летний бывший радиоведущий, основатель добровольных патрульных отрядов Guardian Angels Кертис Слива, участвующий в выборах от Республиканской партии.

В борьбе за должность мэра вместе с Адамсом и Сливой примут участие еще семь кандидатов, которые, впрочем, по мнению СМИ, не имеют реальных шансов на победу. Опросы общественного мнения предрекают победу демократу с более чем 60% голосов избирателей. Действующий мэр - демократ Билл де Блазио, руководящий Нью-Йоркской администрацией на протяжении двух сроков, более не имеет права переизбираться.

В своем заявлении местному бюро Report oн сказал, что любит Азербайджан и азербайджанцев и, что он всегда поддерживал наших соотечественников, живущих в Нью-Йорке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlılarla sıx əməkdaşlıq edən demokrat Nyu-York meri postuna ən güclü namizəddir

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