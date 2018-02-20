Эрдоган заявил об отступлении сирийских боевиков из Африна

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Сирийские боевики отступили из Африна после залпов турецкой артиллерии.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сегодня вечером было замечено около десятка пикапов, движущихся в сторону Африна. Но потом начался артобстрел, и они были вынуждены вернуться", - заявил президент Турции.

По его словам, всё на этом закончилось.

"Вчера мы провели переговоры с господином Владимиром Путиным и господином Хасаном Рухани. В этом вопросе у нас достигнуто соглашение. Вы знаете, что, к сожалению, такие террористические группы порой на основе принятых для них самих решений предпринимают неверные шаги. Невозможно, чтобы мы позволили им этого. Им приходится за все это заплатить в очень тяжелой форме", - добавил он.