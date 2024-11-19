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Эрдоган заявил, что у России должна быть возможность защищать себя

Эрдоган заявил, что у России должна быть возможность защищать себя Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в связи с обновлением ядерной доктрины России, что у нее должна быть и есть возможность защищаться.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 21:57
Эрдоган заявил, что у России должна быть возможность защищать себя

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в связи с обновлением ядерной доктрины России, что у нее должна быть и есть возможность защищаться.

Как передает Report, об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где он находится в связи с саммитом G20.

"Я, конечно, думаю, что это заявление России (об обновлении ядерной доктрины - ред.) - это прежде всего мера, предпринятая в ответ на проявленную в ее отношении позицию, связанную с применением обычных вооружений. Думаю, что этот вопрос должен быть рассмотрен должностными лицами в НАТО. У России должна быть и есть возможность защитить себя и принять меры для своей защиты. И ей пришлось принять эти меры. Точно так же, как мы, страны НАТО, должны защищать себя и предпринимать шаги для этого", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил, что и Россия, и Украина являются соседями Турции.

"На текущем этапе мы должны защитить наши двусторонние отношения с ними. Я надеюсь, что мы как можно скорее добьемся окончательного прекращения огня между Украиной и Россией и обеспечим мир, которого так ждет планета", - добавил Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Rusiyanın özünümüdafiə etmək imkanı olmalıdır

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