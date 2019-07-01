Эрдоган заявил, что российские С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены в течение 10 дней, сообщил в понедельник телеканал NTV, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, такое заявление Эрдоган сделал на полях саммита G20 в Японии, отвечая на вопросы журналистов после переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Эрдоган также выразил уверенность в том, что Турция сможет без проблем урегулировать разногласия с США, вызванные поставками российских С-400.

Выступая в субботу на итоговой пресс-конференции на саммите G20, президент Турции заявил, что США не введут санкции в отношении Анкары из-за приобретения систем С-400. Он также напомнил, что Анкара "ожидает поставку 100 истребителей пятого поколения F-35".

Отношения между Анкарой и Вашингтоном в последние месяцы обострились из-за приобретения Турцией С-400. США предпринимают активные попытки не допустить этого. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.