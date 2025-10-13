Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Эрдоган встретился с Макроном в Египте

    Эрдоган встретился с Макроном в Египте

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Египте.

    Как сообщает Report, информацию распространило агентство Anadolu.

    Встреча прошла в закрытом для прессы режиме.

    Эрдоган также провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и другими официальными лицами.

    Напомним, что президент Турции находится с визитом в Египте для участия в саммите мира по Ближнему Востоке.

    Ərdoğan Misirdə Emmanuel Makron, Kir Starmer və Şeyx Mansurla görüşüb
    Erdogan meets Macron, Starmer, and Sheikh Mansour in Egypt

