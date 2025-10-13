Эрдоган встретился с Макроном в Египте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Египте.

Как сообщает Report, информацию распространило агентство Anadolu.

Встреча прошла в закрытом для прессы режиме.

Эрдоган также провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и другими официальными лицами.

Напомним, что президент Турции находится с визитом в Египте для участия в саммите мира по Ближнему Востоке.