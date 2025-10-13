Эрдоган встретился с Макроном в Египте
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 17:52
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Египте.
Как сообщает Report, информацию распространило агентство Anadolu.
Встреча прошла в закрытом для прессы режиме.
Эрдоган также провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и другими официальными лицами.
Напомним, что президент Турции находится с визитом в Египте для участия в саммите мира по Ближнему Востоке.
