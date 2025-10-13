Ərdoğan Misirdə Makronla görüşüb
- 13 oktyabr, 2025
- 17:34
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Misirdə Fransa prezidenti Emmanuel Makronla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Anadolu Agentliyi məlumat yayıb.
Görüş mediaya qapalı keçirilib.
Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak üçün Misirdə səfərdədir.
