Эрдоган уверен, что встреча с Трампом поспособствует прекращению конфликтов в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что предстоящая на следующей неделе встреча с американским коллегой Дональдом Трампом поспособствует прекращению конфликтов в регионе.

Как передает Report, об этом турецкий лидер написал в соцсетях.

"Убежден, что наша встреча с президентом Трампом будет способствовать прекращению войн и конфликтов в нашем регионе в рамках нашего общего видения глобального мира, а также дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества", - написал Эрдоган.

Политик назвал Трампа уважаемым коллегой и другом, добавив, что на встрече в Белом доме будут затронуты в том числе вопросы развития сотрудничества в торговле, инвестициях и оборонной промышленности.

Ранее в пятницу Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что намерен провести в Вашингтоне переговоры с Эрдоганом 25 сентября.