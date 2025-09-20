Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Эрдоган уверен, что встреча с Трампом поспособствует прекращению конфликтов в регионе

    • 20 сентября, 2025
    • 10:14
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что предстоящая на следующей неделе встреча с американским коллегой Дональдом Трампом поспособствует прекращению конфликтов в регионе.

    Как передает Report, об этом турецкий лидер написал в соцсетях.

    "Убежден, что наша встреча с президентом Трампом будет способствовать прекращению войн и конфликтов в нашем регионе в рамках нашего общего видения глобального мира, а также дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества", - написал Эрдоган.

    Политик назвал Трампа уважаемым коллегой и другом, добавив, что на встрече в Белом доме будут затронуты в том числе вопросы развития сотрудничества в торговле, инвестициях и оборонной промышленности.

    Ранее в пятницу Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что намерен провести в Вашингтоне переговоры с Эрдоганом 25 сентября.

