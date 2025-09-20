Ərdoğan Trampla görüşünün regiondakı münaqişələrin həllinə kömək edəcəyinə əmindir
- 20 sentyabr, 2025
- 10:24
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan amerikalı həmkarı Donald Trampla keçiriləcək görüşün regiondakı münaqişələrin dayandırılmasına kömək edəcəyinə əmindir.
"Report" xəbər verir ki , bu barədə Türkiyə lideri sosial şəbəkələrdə yazıb.
"Əminəm ki, Prezident Trampla görüşümüz regionumuzdakı müharibə və münaqişələrin dayandırılmasına, həmçinin ikitərəfli əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə kömək edəcək", - o qeyd edib.
Ərdoğan ABŞ Prezidentini hörmətli həmkar və dost adlandırıb. O əlavə edib ki, Ağ Evdəki görüşdə ticarət, investisiya və müdafiə sənayesi sahələrində əməkdaşlığın inkişafı məsələləri də müzakirə olunacaq.
Daha əvvəl Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində sentyabrın 25-də Vaşinqtonda Ərdoğanla danışıqlar aparmaq niyyətində olduğunu bildirib.