Эрдоган: Турция не хотела, чтобы в отношениях с Россией произошел серьезный инцидент

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Турция не заинтересована в ухудшении отношений с Россией. Это утверждал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью, переданном вечером в четверг французским новостным телеканалом France 24.

"Турция не заинтересована в возникновении напряженности в отношениях с Россией. У наших стран имеется консультативный совет высокого уровня, у нас высоко развитые экономические отношения. Мы не можем желать напряженности, подобной нынешней, в отношениях с такой страной, как Россия", - сказал Эрдоган.

"Турция абсолютно не желала, чтобы произошел инцидент, подобный нынешнему, но, к сожалению, он произошел. Но мы не расцениваем его как источник напряженности. Нашим странам надо пожать друг другу руки и продолжить сотрудничество", - считает турецкий президент, информирует Report со ссылкой на ТАСС.