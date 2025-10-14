Эрдоган: Турция будет добиваться поддержки партнеров в восстановлении Газы
Другие страны
- 14 октября, 2025
- 13:56
Турция будет добиваться поддержки со стороны США, стран Персидского залива и Европы в вопросе финансирования восстановления сектора Газа.
Как передает Report, об этом турецкий лидер заявил журналистам своего пула на борту самолета из Египта.
"Газа нуждается в восстановлении, этот вопрос критически важен. Мы намерены обратиться к США, странам Персидского залива и Европы. В принципе позитивные сигналы мы получили. Надеемся, что все сдержат данные обещания", - отметил он.
Эрдоган также добавил, что решение западных стран о признании палестинского государства следует рассматривать как основу для полного урегулирования конфликта в регионе.
