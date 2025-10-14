İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Ərdoğan: Türkiyə Qəzzanın bərpasında tərəfdaşların dəstəyini təmin etməyə çalışacaq

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2025
    • 14:11
    Ərdoğan: Türkiyə Qəzzanın bərpasında tərəfdaşların dəstəyini təmin etməyə çalışacaq

    Türkiyə Qəzza zolağının bərpasının maliyyələşdirilməsi məsələsində ABŞ, Körfəz və Avropa ölkələrindən dəstək almağa çalışacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalistlərə deyib.

    "Qəzzanın bərpaya ehtiyacı var, bu, son dərəcə vacib məsələdir. Biz ABŞ, Körfəz və Avropa ölkələrinə müraciət etmək niyyətindəyik. Prinsip etibarilə müsbət siqnallar almışıq. Ümid edirik ki, hamı verdiyi vədləri yerinə yetirəcək", - o qeyd edib.

    R.Ərdoğan əlavə edib ki, Qərb ölkələrinin Fələstin dövlətini tanıması qərarı regiondakı münaqişənin tam həlli üçün əsas kimi qiymətləndirilməlidir.

    Türkiyə Qəzza Ərdoğan
    Эрдоган: Турция будет добиваться поддержки партнеров в восстановлении Газы

    Son xəbərlər

    15:00

    Madaqaskarda siyasi böhran fonunda parlamentin aşağı palatası buraxılıb

    Digər ölkələr
    14:47

    Robert Levandovski Polşa millisinin toplanışı zamanı ciddi zədə alıb

    Futbol
    14:44

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı mülki müdafiə sahəsində memorandum imzalamağa hazırlaşır

    Hərbi
    14:40
    Foto

    Azərbaycan, İran və Rusiya rəsmiləri Şimal-Cənub dəhlizinin infrastrukturuna baxış keçirib

    Daxili siyasət
    14:40
    Foto

    Növbəti köç karvanı Şuşakənd kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:39

    Sənaye parklarının rezidentləri 11 milyon manata yaxın vəsaitə qənaət ediblər

    Biznes
    14:38

    "Kapital Bank" III rübün maliyyə nəticələrini elan edib

    Maliyyə
    14:29

    MM Azərbaycan və BƏƏ arasında Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişini təsdiqləyəcək

    Milli Məclis
    14:26

    ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Elina Valtonenin Azərbaycana səfəri təxirə salınıb - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti