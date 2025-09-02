    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Эрдоган: Россия и Украина пока не готовы к продолжению "стамбульского процесса"

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 15:48
    Эрдоган: Россия и Украина пока не готовы к продолжению стамбульского процесса

    Россия и Украина не проявляют готовности к возобновлению переговоров в рамках "стамбульского процесса".

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из Китая.

    По его словам, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждались шаги для завершения войны справедливым миром. 

    "С самого начала мы подчеркивали, что войну можно завершить только переговорами. Переговоры в Стамбуле стали наглядным доказательством того, что этот путь открыт. Важно перевести надежду на мир в процесс, который даст конкретные результаты. Поэтому мы обсуждаем этот вопрос на уровне лидеров", - сказал Эрдоган.

    Он отметил, что в позициях президентов России и Украины есть позитивные элементы.

    "Когда мы предложили продолжить "стамбульский процесс" в Турции, господин Зеленский сказал: "Почему бы и нет?" Однако пока они не готовы к такому шагу", - добавил Эрдоган.

