Эрдоган: Россия и Украина пока не готовы к продолжению "стамбульского процесса"

Россия и Украина не проявляют готовности к возобновлению переговоров в рамках "стамбульского процесса".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из Китая.

По его словам, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждались шаги для завершения войны справедливым миром.

"С самого начала мы подчеркивали, что войну можно завершить только переговорами. Переговоры в Стамбуле стали наглядным доказательством того, что этот путь открыт. Важно перевести надежду на мир в процесс, который даст конкретные результаты. Поэтому мы обсуждаем этот вопрос на уровне лидеров", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что в позициях президентов России и Украины есть позитивные элементы.

"Когда мы предложили продолжить "стамбульский процесс" в Турции, господин Зеленский сказал: "Почему бы и нет?" Однако пока они не готовы к такому шагу", - добавил Эрдоган.