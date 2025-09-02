    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Ərdoğan: Rusiya və Ukrayna İstanbul prosesinin davamı istiqamətində təşəbbüsə hazır deyil

    Digər ölkələr
    • 02 sentyabr, 2025
    • 15:38
    Ərdoğan: Rusiya və Ukrayna İstanbul prosesinin davamı istiqamətində təşəbbüsə hazır deyil

    Rusiya və Ukrayna İstanbul prosesinin davamı istiqamətində təşəbbüsə hazır deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Çin səfərindən qayıdarkən jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O qeyd edib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə ikitərəfli görüşdə Ukrayna-Rusiya müharibəsinin ədalətli bir sülhlə başa çatdırılması üçün görülə biləcək işləri müzakirə ediblər:

    "Enerji sahəsində əməkdaşlıq isə görüşümüzün əsas mövzusu idi. Türkiyə olaraq biz ilk gündən etibarən Rusiya-Ukrayna müharibəsinin danışıqlar yolu ilə sona çatdırıla biləcəyini daim gündəmdə saxlamışıq. İstanbulda baş tutan danışıqlar bu yolun açıq olduğunun ən bariz sübutudur. Müzakirələrin səviyyəsinin mərhələli şəkildə yüksəldilməsi arzuladığımız əsas yoldur. Sülh ümidini konkret nəticələr verəcək, həllə yönəlik bir prosesə çevirmək lazımdır. Ona görə də bu məsələni liderlər səviyyəsində ələ almağımız vacibdir".

    R.T.Ərdoğan vurğulayıb ki, Rusiya və Ukrayna prezidentlərinin yanaşmalarında müsbət məqamlar müşahidə edib:

    "Biz "İstanbul prosesinin davamı üçün Türkiyədə bir təşəbbüs ola bilər" dedikdə, cənab Zelenski bu məsələ ilə bağlı "Niyə də olmasın?" mövqeyində idi. Lakin hələlik buna hazır deyillər".

    Ərdoğan Rusiya Ukrayna Türkiyə İstanbul prosesi
    Rus Versiası Rus Versiası
    Эрдоган: Россия и Украина пока не готовы к продолжению "стамбульского процесса"
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Erdogan: Russia, Ukraine not ready for initiative to continue Istanbul process

    Son xəbərlər

    16:54

    Türk Dünyası Sığorta Birliyinin ilk Assambleyası bu il Şuşada keçiriləcək

    Maliyyə
    16:54

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Bütün yarışlarda ən yaxşı nəticə üçün əlimizdən gələni edirik"

    Fərdi
    16:50

    Azərbaycan "Bank of New York Mellon"la maliyyə bazarında süni intellektin tətbiqinin genişləndirilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    16:45
    Foto

    Naxçıvan şahmatçıları Malatyada uğur qazanıblar

    Fərdi
    16:44

    Laçın aeroportunda dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq

    İnfrastruktur
    16:43

    Rusiya və ABŞ arasında növbəti məsləhətləşmələr raundu planlaşdırılır

    Digər ölkələr
    16:38
    Foto

    Dövlət Komitəsinin sədri vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    16:35

    Britaniya Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları elan etməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    16:35

    Bakı və Rabat şəhərlərinin qardaşlaşması təşəbbüsü müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti