    Эрдоган раскритиковал решение США об аннулировании виз палестинских дипломатов

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 17:21
    Эрдоган раскритиковал решение США об аннулировании виз палестинских дипломатов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США пересмотреть свое решение об аннулировании визы для палестинских дипломатов, которые хотели приехать в сентябре в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.

    Как передает Report, об этом турецкий лидер заявил журналистам своего пула на борту самолета из КНР. 

    "Этот шаг не соответствует смыслу существования Организации Объединенных Наций. Это решение необходимо срочно пересмотреть. Генеральная Ассамблея ООН существует для того, чтобы обсуждать мировые проблемы и находить решения", - сказал он.

    Отметим, что на прошлой неделе Вашингтон заявил, что не позволит президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу и другим лицам посетить Нью-Йорк, где во время проведения Генеральной Ассамблеи ООН несколько союзников США собираются признать Палестину государством.

    Лента новостей