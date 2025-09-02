Ərdoğan ABŞ-nin qərarını tənqid edib
Digər ölkələr
- 02 sentyabr, 2025
- 17:33
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ-ni sentyabrda BMT Baş Assambleyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka getmək istəyən Fələstin diplomatlarının vizalarının ləğv edilməsi ilə bağlı qərarını yenidən nəzərdən keçirməyə çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə lideri Çindən qayıdarkən təyyarədə jurnalistlərə açıqlama verib.
"Bu qərar təcili olaraq yenidən nəzərdən keçirilməlidir. BMT Baş Assambleyası dünya problemlərini müzakirə etmək və həll yolları tapmaq üçün mövcuddur", - o bildirib.
Son xəbərlər
18:30
Cevdet Yılmaz: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesini dəstəkləməyə davam edəcəyikXarici siyasət
18:27
Ermənistan Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılmasından sonra Çinlə ticarət həcminin artacağına ümid edirRegion
18:18
"Femida Könüllüləri" Təşkilatının yaranmasından 2 il ötürDaxili siyasət
18:18
Laricani: İran dialoqa hazır olsa da, ABŞ qəbuledilməz tələblər irəli sürürDigər ölkələr
18:11
Rütte NATO-nun gücləndirilməsi ilə bağlı çağırış edibDigər ölkələr
17:57
Laricani: İran nüvə dosyesi üzrə ABŞ ilə danışıqları davam etdirməkdən tamamilə imtina etməyibRegion
17:56
Bakının bütün rayonlarında daşınmaz əmlak avqustda bahalaşıbBiznes
17:41
Almaniya klubundan qovulan niderlandlı mütəxəssisin təzminatının məbləği açıqlanıbFutbol
17:35