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Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Астане

Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Астане Президент Турции Реджеп ТайипЭрдоган планирует встретиться главой РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни на полях саммита ШОС в Астане.
Другие страны
24 июня 2024 г. 22:14
Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Астане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни на полях саммита ШОС в Астане.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Он сообщил, что передал Путину послание Эрдогана относительно урегулирования в Украине.

"В Турции ждут, что Путин посетит республику, эту тему лидеры, возможно, обсудят при встрече", - также добавил министр.

Позднее возможность встречи подтвердили в Кремле. Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков заявил, что такая возможность рассматривается.

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Версия на азербайджанском языке Kreml: Putin və Ərdoğan Astanada görüşə bilər

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