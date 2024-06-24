Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Астане

Президент Турции Реджеп ТайипЭрдоган планирует встретиться главой РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни на полях саммита ШОС в Астане.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни на полях саммита ШОС в Астане.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Он сообщил, что передал Путину послание Эрдогана относительно урегулирования в Украине.

"В Турции ждут, что Путин посетит республику, эту тему лидеры, возможно, обсудят при встрече", - также добавил министр.

Позднее возможность встречи подтвердили в Кремле. Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков заявил, что такая возможность рассматривается.