    Эрдоган планирует обсудить с Трампом поставки истребителей F-35 и F-16

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 04:08
    Эрдоган планирует обсудить с Трампом поставки истребителей F-35 и F-16

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом поставки истребителей F-35 и F-16.

    Как передает Report, об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

    "Во время предыдущего срока, когда господину Трампу задали этот вопрос, он ответил, что Турция заплатила за эти F-35, но не получила их. Вы не даете их им. Он сказал это перед прессой", - сказал он. "И сейчас мы собираемся снова вести переговоры по этому вопросу. Мы ожидаем, что Соединенные Штаты также сделают то, что необходимо, как в отношении F-35, так и в отношении F-16, их производства, технического обслуживания и так далее", - добавил президент Турции.

    Ərdoğan Trampla "F-35" və "F-16"ların tədarükünü müzakirə edəcək

