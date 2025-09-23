Ərdoğan Trampla "F-35" və "F-16"ların tədarükünü müzakirə edəcək

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan amerikalı həmkarı Donald Trampla "F-35" və "F-16" qırıcılarının tədarükünü müzakirə etməyi planlaşdırdığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Fox News"a müsahibəsində deyib.

    "Əvvəlki səlahiyyət müddətində cənab Trampa bu sual verildikdə o, Türkiyənin F-35-lər üçün pul ödədiyini, lakin heç vaxt almadığını cavablandırmışdı. İndi biz bu məsələni yenidən müzakirə edəcəyik. Biz ABŞ-dən həm "F-35"lər, həm də "F-16"lar, onların istehsalı, saxlanması və s. ilə bağlı lazım olanı etməyi gözləyirik".

    Türkiyə 2019-cu ildə Rusiyadan S-400 hava hücumundan müdafiə raket sistemləri aldıqdan sonra F-35 inkişaf proqramından çıxarılıb. Türkiyə bu qırıcılar üçün bəzi komponentlər, gövdə elementləri və bəzi sistemlər istehsal edib. ABŞ Türkiyənin proqrama qayıtmasının yalnız S-400-dən imtina etməsi ilə mümkün olacağını bəyan edib.

