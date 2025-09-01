    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Эрдоган назвал переговоры в Стамбуле вкладом в урегулирование конфликта между РФ и Украиной

    
    • 01 сентября, 2025
    • 13:02
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Китае, что считает стамбульские переговоры по Украине вкладом в мирное урегулирование.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    "Наш президент заявил, что усилия Турции по прекращению войны в Украине и установлению справедливого и прочного мира продолжаются. По его мнению, переговоры в Стамбуле внесли вклад в мирный процесс", - говорится в заявлении канцелярии Эрдогана по итогам встречи с Путиным. 

    Напомним, 23 июля в Стамбуле прошел Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Стороны обсудили обмен военнопленными, меморандумы и встречу на уровне лидеров.

    Россия   Турция   украина война   ШОС  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ərdoğan İstanbul danışıqları haqqında: Bu, Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişənin həllinə töhfədir

