Эрдоган назвал переговоры в Стамбуле вкладом в урегулирование конфликта между РФ и Украиной
Другие страны
- 01 сентября, 2025
- 13:02
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Китае, что считает стамбульские переговоры по Украине вкладом в мирное урегулирование.
Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
"Наш президент заявил, что усилия Турции по прекращению войны в Украине и установлению справедливого и прочного мира продолжаются. По его мнению, переговоры в Стамбуле внесли вклад в мирный процесс", - говорится в заявлении канцелярии Эрдогана по итогам встречи с Путиным.
Напомним, 23 июля в Стамбуле прошел Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Стороны обсудили обмен военнопленными, меморандумы и встречу на уровне лидеров.
Последние новости
13:12
Вертолет пропал в Индонезии, на борту находились 8 человекДругие страны
13:11
Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 800 человек - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
13:05
Правительство Италии назвало "необоснованной" критику Франции о налоговой политике РимаДругие страны
13:04
Фото
Азербайджанские паралимпийские стрелки завоевали 2 лицензии на чемпионат мираИндивидуальные
13:02
Эрдоган назвал переговоры в Стамбуле вкладом в урегулирование конфликта между РФ и УкраинойДругие страны
13:01
Лидеры Азербайджана и Армении договорились продолжить контактыВнешняя политика
12:52
Эрдоган на встрече с Путиным выразил надежду на прочный мир между Азербайджаном и АрмениейВнешняя политика
12:49
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом ПашиняномВнешняя политика
12:46