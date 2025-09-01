Ərdoğan İstanbul danışıqları haqqında: Bu, Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişənin həllinə töhfədir
- 01 sentyabr, 2025
- 13:12
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Çində Rusiya lideri Vladimir Putinlə görüşündə İstanbuldakı Ukrayna ilə bağlı danışıqları sülh prosesinə töhfə hesab etdiyini bildirib.
Bu barədə "Report" Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir.
"Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ukraynadakı müharibənin dayandırılması, ədalətli və dayanıqlı sülhün təmin edilməsi istiqamətində Türkiyənin səylərinin davam etdiyini bildirib. Onun fikrincə, İstanbuldakı danışıqlar sülh prosesinə töhfə verib", - R.Ərdoğanın dəftərxanasının V.Putin ilə görüşün nəticələrinə dair bəyanatında bildirilib.
Xatırladaq ki, iyulun 23-də İstanbulda Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında üçüncü danışıqlar raundu keçirilib. Tərəflər hərbi əsirlərin mübadiləsini, memorandumları və liderlərin görüşünü müzakirə ediblər.