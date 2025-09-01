    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Ərdoğan İstanbul danışıqları haqqında: Bu, Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişənin həllinə töhfədir

    Digər ölkələr
    • 01 sentyabr, 2025
    • 13:12
    Ərdoğan İstanbul danışıqları haqqında: Bu, Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişənin həllinə töhfədir

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Çində Rusiya lideri Vladimir Putinlə görüşündə İstanbuldakı Ukrayna ilə bağlı danışıqları sülh prosesinə töhfə hesab etdiyini bildirib.

    Bu barədə "Report" Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir.

    "Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ukraynadakı müharibənin dayandırılması, ədalətli və dayanıqlı sülhün təmin edilməsi istiqamətində Türkiyənin səylərinin davam etdiyini bildirib. Onun fikrincə, İstanbuldakı danışıqlar sülh prosesinə töhfə verib", - R.Ərdoğanın dəftərxanasının V.Putin ilə görüşün nəticələrinə dair bəyanatında bildirilib.

    Xatırladaq ki, iyulun 23-də İstanbulda Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında üçüncü danışıqlar raundu keçirilib. Tərəflər hərbi əsirlərin mübadiləsini, memorandumları və liderlərin görüşünü müzakirə ediblər.

    Türkiyə   Ukrayna   Rusiya   Çin   sülh prosesi  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Эрдоган назвал переговоры в Стамбуле вкладом в урегулирование конфликта между РФ и Украиной

    Son xəbərlər

    13:12

    Ərdoğan İstanbul danışıqları haqqında: Bu, Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişənin həllinə töhfədir

    Digər ölkələr
    13:12

    Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib

    Hadisə
    13:09

    Ermənistan ADB-dən 45,3 milyon avro kredit cəlb edəcək

    Region
    13:03

    Azərbaycanda sənaye zonalarında məhsul istehsalı son 10 ildə 63 dəfədən çox artıb

    Sənaye
    12:59

    Rusiya və Türkiyə "Akkuyu" AES-lə bağlı mühüm uğur əldə edib

    Digər ölkələr
    12:56

    Ərdoğan: Qafqazda sabitlik Türkiyə və Rusiyanın maraqlarına cavab verir

    Xarici siyasət
    12:53

    "Bakı Kart" nizamnamə kapitalını bir qədər də azaldır

    Maliyyə
    12:50

    Rusiya Baş nazirinin müavini: Azərbaycanla münasibətlərin yaxşılaşdırılması üçün işləyirik

    Region
    12:50

    TAP-ın kommersiya istismarı dövründə İtaliyaya 42 milyard kubmetrə yaxın qaz tədarük edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti