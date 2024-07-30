Эрдоган намерен обсудить с Папой Римским "пропаганду ЛГБТ" на открытии Олимпиады в Париже

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Папой Римским Франциском "пропаганду ЛГБТ на церемонии открытия Олимпиады в Париже".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Папой Римским Франциском "пропаганду ЛГБТ на церемонии открытия Олимпиады в Париже".

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом он заявил на встрече с представителями правящей Партии справедливости и развития от провинций в Анкаре.

Эрдоган назвал "позорной" постановку, пародирующую "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи, которая была представлена на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

"[Президент Франции Эммануэль] Макрон пригласил меня на Олимпиаду, однако мой 13-летний внук отговорил меня ехать туда. Мероприятие, которое должно объединять людей, открылось враждебностью к человеческим ценностям. <…> Я позвоню Папе Римскому при первой возможности, чтобы обсудить это проявление неуважения ко всему христианскому миру. Запад превратился в заложника ЛГБТ. Если они не могут что-то сказать, то скажем мы!", - сказал он.