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Эрдоган: Инициатива Байдена по Газе - запоздалый, но важный шаг

Эрдоган: Инициатива Байдена по Газе - запоздалый, но важный шаг Недавнее заявление президента США Джо Байдена о намерении начать новую инициативу по установлению перемирия в Газе является "очень запоздалым, но важным шагом".
Другие страны
28 ноября 2024 г. 19:31
Эрдоган: Инициатива Байдена по Газе - запоздалый, но важный шаг

Недавнее заявление президента США Джо Байдена о намерении начать новую инициативу по установлению перемирия в Газе является "очень запоздалым, но важным шагом".

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с султаном Омана Хейсамом бен Тариком аль-Саидом в Анкаре.

Эрдоган заявил, что без срочного, справедливого и прочного прекращения огня в Газе невозможно достичь регионального и глобального мира.

"Заявление президента США Байдена о новой инициативе по прекращению огня в Газе является запоздалым, но важным шагом. С самого начала этих конфликтов мы неоднократно заявляли о своей готовности сделать все от нас зависящее, будь то посредничество или гарантии, для обеспечения устойчивого прекращения огня. И сегодня мы придерживаемся той же позиции", - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Baydenin Qəzza təşəbbüsü gecikmiş, amma vacib addımdır
Версия на английском языке Erdogan: Biden's Gaza Initiative belated but crucial step

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