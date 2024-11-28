Эрдоган: Инициатива Байдена по Газе - запоздалый, но важный шаг

Недавнее заявление президента США Джо Байдена о намерении начать новую инициативу по установлению перемирия в Газе является "очень запоздалым, но важным шагом".

Недавнее заявление президента США Джо Байдена о намерении начать новую инициативу по установлению перемирия в Газе является "очень запоздалым, но важным шагом".

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с султаном Омана Хейсамом бен Тариком аль-Саидом в Анкаре.

Эрдоган заявил, что без срочного, справедливого и прочного прекращения огня в Газе невозможно достичь регионального и глобального мира.

"Заявление президента США Байдена о новой инициативе по прекращению огня в Газе является запоздалым, но важным шагом. С самого начала этих конфликтов мы неоднократно заявляли о своей готовности сделать все от нас зависящее, будь то посредничество или гарантии, для обеспечения устойчивого прекращения огня. И сегодня мы придерживаемся той же позиции", - сказал Эрдоган.