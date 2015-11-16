​Эрдоган и Путин договорились о проведение двустороннего саммита

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Российско-турецкий Совет сотрудничества высшего уровня состоится в России 15 декабря. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президенты двух стран Владимир Путин и Реджеб Тайип Эрдоган договорились на двусторонней встрече на полях саммита лидеров стран G20 в Анталье.

Турецкий посол в Москве Умит Ярдым в октябре заявлял, что Эрдоган планирует встретиться с Путиным в конце декабря в Казани.

Встреча лидеров двух стран прошла в закрытом режиме в отеле "Регнум" курортного поселка Белек и продолжалась примерно час. С российской стороны также присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров, с турецкой — глава МИД Феридун Синирлиоглу, министр энергетики Али Рыза Алабоюн и глава турецкой разведывательной организации Хакан Фидан.