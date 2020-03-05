​Эрдоган и Макрон обсудили ситуацию в Идлибе

Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон провели вечером 4 марта телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера.

"В ходе переговоров стороны обсудили (обстановку в сирийской провинции) Идлиб и ситуацию с беженцами", - говорится в распространенном коммюнике.

5 марта в Москве пройдет встреча президента РФ Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ожидается, что основной темой их консультаций также станет обстановка в Идлибе.

Отметим, что в ночь с 27 на 28 февраля на фоне гибели 36 турецких военнослужащих в провинции Идлиб Турция открыла границу для сирийских беженцев в ЕС. По словам главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу, уже более 130 тысяч беженцев смогли перейти из Турции в Европу.