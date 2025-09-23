Эрдоган: Европа не сможет оказывать помощь Украине вечно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своих сомнениях в том, что Европа сможет вечно оказывать помощь Украине.

Как передает Report, об этом турецкий лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Если посмотреть на ситуацию с финансовой точки зрения, то становится особенно очевидным, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане. Но мы также должны учитывать, что Европа оказывает помощь. Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине", - добавил он.