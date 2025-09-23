Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН

    Эрдоган: Европа не сможет оказывать помощь Украине вечно

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 08:02
    Эрдоган: Европа не сможет оказывать помощь Украине вечно

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своих сомнениях в том, что Европа сможет вечно оказывать помощь Украине.

    Как передает Report, об этом турецкий лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.

    "Если посмотреть на ситуацию с финансовой точки зрения, то становится особенно очевидным, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане. Но мы также должны учитывать, что Европа оказывает помощь. Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине", - добавил он.

    Реджеп Тайип Эрдоган российско-украинская война Европа
    Türkiyə Prezidenti: "Avropa Ukraynaya daima yardım göstərə bilməz"
    Erdogan questions EU's ability to support Ukraine long-term

    Последние новости

    08:31

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:02

    Эрдоган: Европа не сможет оказывать помощь Украине вечно

    Другие страны
    07:39

    Мурад Ахмадиев: Необходимо продолжать работать над собой, чтобы стать еще сильнее

    Командные
    07:18

    Хясрят Джафаров: В соревнованиях любая ошибка недопустима

    Командные
    06:57

    Ульви Ганизаде: Финал с французским борцом стал самой напряженной схваткой на ЧМ

    Спорт
    06:30

    В Лачын возвращаются очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    05:45

    Главы МИД Азербайджана и ФРГ обсудили двусторонние отношения и региональные процессы

    Внешняя политика
    05:43
    Фото

    Азербайджан и Суринам подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов

    Внешняя политика
    05:12
    Фото

    Азербайджанские борцы греко-римского стиля, успешно выступившие на чемпионате мира, вернулись на Родину

    Командные
    Лента новостей