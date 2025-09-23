Эрдоган: Европа не сможет оказывать помощь Украине вечно
Другие страны
- 23 сентября, 2025
- 08:02
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своих сомнениях в том, что Европа сможет вечно оказывать помощь Украине.
Как передает Report, об этом турецкий лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.
"Если посмотреть на ситуацию с финансовой точки зрения, то становится особенно очевидным, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане. Но мы также должны учитывать, что Европа оказывает помощь. Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине", - добавил он.
Последние новости
08:31
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:02
Эрдоган: Европа не сможет оказывать помощь Украине вечноДругие страны
07:39
Мурад Ахмадиев: Необходимо продолжать работать над собой, чтобы стать еще сильнееКомандные
07:18
Хясрят Джафаров: В соревнованиях любая ошибка недопустимаКомандные
06:57
Ульви Ганизаде: Финал с французским борцом стал самой напряженной схваткой на ЧМСпорт
06:30
В Лачын возвращаются очередная группа бывших вынужденных переселенцевВнутренняя политика
05:45
Главы МИД Азербайджана и ФРГ обсудили двусторонние отношения и региональные процессыВнешняя политика
05:43
Фото
Азербайджан и Суринам подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортовВнешняя политика
05:12
Фото