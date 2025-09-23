İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 07:26
    Türkiyə Prezidenti: Avropa Ukraynaya daima yardım göstərə bilməz

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Avropanın Ukraynaya daima yardım edə biləcəyinə şübhə etdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ərdoğan "Fox News"a müsahibəsində danışıb.

    "Vəziyyətə maliyyə nöqteyi-nəzərindən baxsaq, xüsusilə aydın olur ki, Ukrayna iqtisadi cəhətdən Rusiya ilə rəqabət apara bilməz. Amma onu da nəzərə almalıyıq ki, Avropa yardım edir. Düşünmürəm ki, Avropa Ukraynaya daima iqtisadi yardım göstərə bilər", - deyə o əlavə edib.

    Türkiyə Ukrayna
    Эрдоган: Европа не сможет оказывать помощь Украине вечно
    Erdogan questions EU's ability to support Ukraine long-term

