Türkiyə Prezidenti: "Avropa Ukraynaya daima yardım göstərə bilməz"
Digər ölkələr
- 23 sentyabr, 2025
- 07:26
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Avropanın Ukraynaya daima yardım edə biləcəyinə şübhə etdiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ərdoğan "Fox News"a müsahibəsində danışıb.
"Vəziyyətə maliyyə nöqteyi-nəzərindən baxsaq, xüsusilə aydın olur ki, Ukrayna iqtisadi cəhətdən Rusiya ilə rəqabət apara bilməz. Amma onu da nəzərə almalıyıq ki, Avropa yardım edir. Düşünmürəm ki, Avropa Ukraynaya daima iqtisadi yardım göstərə bilər", - deyə o əlavə edib.
Son xəbərlər
08:33
Zelenski ilə görüşdə Tokayev münaqişənin diplomatiya yolu ilə həllinin tərəfdarı olduğunu bildiribDigər ölkələr
08:17
Bakıda 15 istiqamətdə tıxac var - SİYAHIİnfrastruktur
07:47
Nazir: "Yaponiyanın Fələstini tanıması zaman məsələsidir"Digər ölkələr
07:26
Türkiyə Prezidenti: "Avropa Ukraynaya daima yardım göstərə bilməz"Digər ölkələr
06:41
Murad Əhmədiyev: "Güclü idmançı olmaq üçün öz üzərində həmişə işləməlisən"Komanda
06:29
Laçın şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
06:17
Həsrət Cəfərov: "Yarışlarda bir səhv bağışlanmır"Komanda
06:09
Güləş üzrə ikiqat dünya çempionu: "Titulları qorumaq və sayını artırmaq lazımdır"İdman
05:41
Foto