Эр-Рияд обвинил Тегеран в причастности к атакам на нефтяные объекты - ФОТО

Эр-Рияд обвинил Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики, королевство обладает "доказательствами причастности Ирана к актам саботажа в регионе через его агентов".

"У нас есть доказательства того, что атака была совершена не из Йемена. Иран попытался сфальсифицировать факты, нападение на объекты Saudi Aramco произошло с севера и при поддержке Ирана", - сообщил глава министерства.

Наряду с этим минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые были использованы в ходе атак на нефтяные объекты королевства.

Напомним, что 16 сентября по итогам предварительного расследования Турки Аль-Малики заявил, что ряд свидетельств указывает на то, что "нападение было осуществлено с помощью беспилотников иранского происхождения и началась атака не с территории Йемена".

Напомним, что в ночь на 14 сентября на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов.