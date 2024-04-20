Авиакомпания Emirates восстановила регулярное расписание полетов

Авиакомпания Emirates вернулась к обычному расписанию полетов через четыре дня после того, как работа Международного аэропорта Дубая была нарушена из-за рекордных проливных дождей.

Авиакомпания Emirates вернулась к обычному расписанию полетов через четыре дня после того, как работа Международного аэропорта Дубая была нарушена из-за рекордных проливных дождей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в открытом письме генерального директора авиакомпании Тима Кларка.

"По состоянию на 20 апреля регулярное расписание полетов восстановлено. Пассажиры, ранее застрявшие в транзитной зоне аэропорта, были переоформлены и направляются в пункты назначения", - сообщил Кларк.

В письме отмечается, что 16 апреля базирующаяся в Дубае авиакомпания перенаправила десятки самолетов в другие аэропорты. В течение следующих трех дней Emirates отменила около 400 рейсов и задержала "еще больше", поскольку работа аэропорта Дубая была затруднена из-за неблагоприятных погодных условий.

По словам Кларка, авиакомпания направила в аэропорт Дубая более 100 сотрудников для оказания помощи пассажирам, рейсы которых были отменены или задержаны. За время перебоев в работе аэропорта было подготовлено более 12 тыс. гостиничных номеров для размещения пострадавших клиентов, выдано 250 тысяч талонов на питание, а также большое количество питьевой воды, пледов и других предметов первой необходимости.