Эмир Кувейта принял отставку правительства страны

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял отставку премьер-министра страны шейха Сабаха Халеда аль-Хамада ас-Сабаха и его правительства.

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял отставку премьер-министра страны шейха Сабаха Халеда аль-Хамада ас-Сабаха и его правительства.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство KUNA .

Уточняется, что эмир издал распоряжение, согласно которому отправленный в отставку кабмин должен действовать в качестве временного правительства до формирования нового кабинета.

Ранее, газета Al Qabas проинформировала со ссылкой на источники, что правительство подало эмиру прошение об отставке. О причинах решения исполнительного органа власти не сообщалось.

Это уже вторая отставка кабинета министров Кувейта в нынешнем году. Она произошла на фоне продолжающегося кризиса в отношениях между парламентом и правительством - так называемыми молодой и старой элитами.