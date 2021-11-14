Эмир Кувейта принял отставку правительства страны

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял отставку премьер-министра страны шейха Сабаха Халеда аль-Хамада ас-Сабаха и его правительства.
Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство
Уточняется, что эмир издал распоряжение, согласно которому отправленный в отставку кабмин должен действовать в качестве временного правительства до формирования нового кабинета.
Ранее, газета
Это уже вторая отставка кабинета министров Кувейта в нынешнем году. Она произошла на фоне продолжающегося кризиса в отношениях между парламентом и правительством - так называемыми молодой и старой элитами.