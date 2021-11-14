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Эмир Кувейта принял отставку правительства страны

Эмир Кувейта принял отставку правительства страны Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял отставку премьер-министра страны шейха Сабаха Халеда аль-Хамада ас-Сабаха и его правительства.
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14 ноября 2021 г. 18:43
Эмир Кувейта принял отставку правительства страны

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял отставку премьер-министра страны шейха Сабаха Халеда аль-Хамада ас-Сабаха и его правительства.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство KUNA.

Уточняется, что эмир издал распоряжение, согласно которому отправленный в отставку кабмин должен действовать в качестве временного правительства до формирования нового кабинета.

Ранее, газета Al Qabas проинформировала со ссылкой на источники, что правительство подало эмиру прошение об отставке. О причинах решения исполнительного органа власти не сообщалось.

Это уже вторая отставка кабинета министров Кувейта в нынешнем году. Она произошла на фоне продолжающегося кризиса в отношениях между парламентом и правительством - так называемыми молодой и старой элитами.

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Версия на азербайджанском языке Küveyt əmiri hökumətin istefasını qəbul edib

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