Эмир Катара: Атака Израиля - вопиющее нарушение нашего суверенитета

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани назвал "вероломным нападением" авиаудары Израиля по Дохе, приведшие к гибели 5 человек.

Как передает Report, Аль Тани также заявил, что действия Израиля стали "вопиющим нарушением" международного права и суверенитета Катара.

"Доха не раз принимала делегации движения ХАМАС и Израиля. Возникает вопрос, почему государство, которое является стороной переговоров, проявляет агрессию в отношении места, где проходят переговоры. Если Израиль хочет убить лидеров ХАМАС, зачем тогда вести переговоры?", - сказал Аль Тани, открывая экстренный саммит лидеров арабских и мусульманских стран.

Эмир Катара также обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в попытке "превратить арабский регион в сферу израильского влияния". По его словам, Катар рассматривает действия Израиля в том числе как попытка сорвать переговоры по Газе.

"Переговоры между Израилем и ХАМАС были близки к завершению благодаря помощи братского Египта и Соединенных Штатов. Это привело к освобождению множества заложников", - добавил он.

Отметим, что 9 сентября самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по столице Катара Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В результате удара погибли 5 человек, но лидерам ХАМАС удалось остаться в живых. Катар 11 сентября созвал экстренный саммит арабских и исламских стран.