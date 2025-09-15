İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Qətər Əmiri: İsrailin hücumu suverenliyimizin kobud şəkildə pozulmasıdır

    Digər ölkələr
    • 15 sentyabr, 2025
    • 18:07
    Qətər Əmiri: İsrailin hücumu suverenliyimizin kobud şəkildə pozulmasıdır

    Qətər Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl Tani İsrailin Dohaya endirdiyi və 5 nəfərin ölümü ilə nəticələnən hava zərbələrini "xain hücum" adlandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Əl Tani ərəb və müsəlman ölkələri liderlərinin fövqəladə sammitinin açılışında bildirib.

    O, həmçinin bildirib ki, İsrailin hərəkətləri beynəlxalq hüququn və Qətərin suverenliyinin "kobud şəkildə pozulması"dır.

    "Doha dəfələrlə HƏMAS və İsrail nümayəndə heyətlərini qəbul edib. Sual yaranır, niyə danışıqların tərəfi olan dövlət danışıqların keçirildiyi yerə qarşı təcavüz göstərir. Əgər İsrail HƏMAS liderlərini öldürmək istəyirsə, onda niyə danışıqlar aparır?", - Qətər Əmiri qeyd edib. 

    Onun sözlərinə görə, Qətər İsrailin hərəkətlərini həm də Qəzza üzrə danışıqları pozmaq cəhdi kimi qiymətləndirir: "İsrail və HƏMAS arasında danışıqlar Misir və ABŞ-nin köməyi ilə tamamlanmağa yaxın idi. Bu, bir çox girovun azad edilməsinə gətirib çıxara bilərdi".

