Эмир Катара: Атака Израиля на Доху была попыткой сорвать переговоры о прекращении огня в Газе
Другие страны
- 23 сентября, 2025
- 22:05
Катар продолжит посреднические усилия по урегулированию военного конфликта в секторе Газа, несмотря на израильский удар по резиденции палестинского движения ХАМАС в Дохе.
Как передает Report, об этом заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Мы намерены последовательно добиваться прекращения войны и освобождения заложников, даже в условиях продолжающейся кампании по дезинформации. Подобные попытки не смогут нас остановить, поэтому мы продолжим усилия в сотрудничестве и партнерстве с Египтом и Соединенными Штатами", - сказал эмир.
Он также заявил, что израильская атака на Доху была попыткой сорвать переговоры о прекращении огня в секторе Газа.
Эмир Катара: Атака Израиля на Доху была попыткой сорвать переговоры о прекращении огня в Газе
