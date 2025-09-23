Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Эмир Катара: Атака Израиля на Доху была попыткой сорвать переговоры о прекращении огня в Газе

    • 23 сентября, 2025
    • 22:05
    Эмир Катара: Атака Израиля на Доху была попыткой сорвать переговоры о прекращении огня в Газе

    Катар продолжит посреднические усилия по урегулированию военного конфликта в секторе Газа, несмотря на израильский удар по резиденции палестинского движения ХАМАС в Дохе.

    Как передает Report, об этом заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Мы намерены последовательно добиваться прекращения войны и освобождения заложников, даже в условиях продолжающейся кампании по дезинформации. Подобные попытки не смогут нас остановить, поэтому мы продолжим усилия в сотрудничестве и партнерстве с Египтом и Соединенными Штатами", - сказал эмир.

    Он также заявил, что израильская атака на Доху была попыткой сорвать переговоры о прекращении огня в секторе Газа.

