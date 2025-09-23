Qətər Əmiri: İsrailin Dohaya hücumu Qəzzada atəşkəs danışıqlarını pozmaq cəhdi idi
Digər ölkələr
- 23 sentyabr, 2025
- 23:09
Qətər İsrailin Fələstinin HƏMAS hərəkatının Dohadakı qərargahına zərbə endirməsinə baxmayaraq, Qəzza zolağında hərbi münaqişənin həlli üçün vasitəçilik səylərini davam etdirəcək.
"Report"un xəbərinə görə, bunu Qətər Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl Tani BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxışı zamanı deyib.
"Biz davam edən dezinformasiya kampaniyası şəraitində belə, ardıcıl olaraq müharibənin dayandırılması və girovların azad edilməsi ilə başlı işlərimizi davam etdirmək niyyətindəyik. Bu cür cəhdlər bizə mane olmayacaq, ona görə də biz Misir və ABŞ ilə əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq şəraitində səylərimizi davam etdirəcəyik", - əmir bildirib.
O həmçinin bildirib ki, İsrailin Dohaya hücumu Qəzza zolağında atəşkəs danışıqlarını pozmaq cəhdidir.
Son xəbərlər
23:55
Tokayev: Qazaxıstan Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasını alqışlayırRegion
23:43
Tramp bildirib ki, Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə etmək hələ tezdirDigər ölkələr
23:36
Foto
İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Kiriakos Mitsotakis ilə görüşüb - YENİLƏNİBXarici siyasət
23:33
Peruda 5,6 bal gücündə zəlzələ baş veribDigər ölkələr
23:31
Foto
İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında İraq Prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİBXarici siyasət
23:29
Azərbaycanın birinci xanımı Nyu-Yorkda "Gələcəyi birlikdə qurmaq" adlı ziyafətdə iştirak edibXarici siyasət
23:22
Xamenei: ABŞ ilə danışıqlar İranın milli maraqlarına xidmət etmirRegion
23:18
Tramp: Rusiya-Ukrayna müharibəsi tezliklə bitməyəcəkDigər ölkələr
23:15