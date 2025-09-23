İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Qətər Əmiri: İsrailin Dohaya hücumu Qəzzada atəşkəs danışıqlarını pozmaq cəhdi idi

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 23:09
    Qətər Əmiri: İsrailin Dohaya hücumu Qəzzada atəşkəs danışıqlarını pozmaq cəhdi idi

    Qətər İsrailin Fələstinin HƏMAS hərəkatının Dohadakı qərargahına zərbə endirməsinə baxmayaraq, Qəzza zolağında hərbi münaqişənin həlli üçün vasitəçilik səylərini davam etdirəcək.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu Qətər Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl Tani BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxışı zamanı deyib.

    "Biz davam edən dezinformasiya kampaniyası şəraitində belə, ardıcıl olaraq müharibənin dayandırılması və girovların azad edilməsi ilə başlı işlərimizi davam etdirmək niyyətindəyik. Bu cür cəhdlər bizə mane olmayacaq, ona görə də biz Misir və ABŞ ilə əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq şəraitində səylərimizi davam etdirəcəyik", - əmir bildirib.

    O həmçinin bildirib ki, İsrailin Dohaya hücumu Qəzza zolağında atəşkəs danışıqlarını pozmaq cəhdidir.

    Qətər əmiri İsrail doha
    Эмир Катара: Атака Израиля на Доху была попыткой сорвать переговоры о прекращении огня в Газе

    Son xəbərlər

    23:55

    Tokayev: Qazaxıstan Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasını alqışlayır

    Region
    23:43

    Tramp bildirib ki, Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə etmək hələ tezdir

    Digər ölkələr
    23:36
    Foto

    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Kiriakos Mitsotakis ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    23:33

    Peruda 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    23:31
    Foto

    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında İraq Prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    23:29

    Azərbaycanın birinci xanımı Nyu-Yorkda "Gələcəyi birlikdə qurmaq" adlı ziyafətdə iştirak edib

    Xarici siyasət
    23:22

    Xamenei: ABŞ ilə danışıqlar İranın milli maraqlarına xidmət etmir

    Region
    23:18

    Tramp: Rusiya-Ukrayna müharibəsi tezliklə bitməyəcək

    Digər ölkələr
    23:15

    Yevlaxda 4 yaşlı uşaq bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti