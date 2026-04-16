Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Эльвира Набиуллина: Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы

    Другие страны
    • 16 апреля, 2026
    • 14:24
    Российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант" об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи.

    Она назвала это новой реальностью для властей и бизнеса.

    "Сейчас у нас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе - это и по экспорту, и по импорту. Безработица - 2%. Именно это и то, что инфляция к началу прошлого года разогналась до десяти процентов,- это и есть свидетельство перегрева экономики. Не высокие темпы роста, а именно вот эти факторы, которые характеризуют состояние экономики",- сказала Набиуллина.

    По ее словам, в таких условиях может казаться необычной длительная жесткость денежно-кредитной политики.

    Elvira Nabiullina: Rusiya işçi qüvvəsi çatışmazlığı ilə üzləşib

    Последние новости

    18:02

    Финансы
    17:56

    Лента новостей