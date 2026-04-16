Эльвира Набиуллина: Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы

Российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант" об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи.

Она назвала это новой реальностью для властей и бизнеса.

"Сейчас у нас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе - это и по экспорту, и по импорту. Безработица - 2%. Именно это и то, что инфляция к началу прошлого года разогналась до десяти процентов,- это и есть свидетельство перегрева экономики. Не высокие темпы роста, а именно вот эти факторы, которые характеризуют состояние экономики",- сказала Набиуллина.

По ее словам, в таких условиях может казаться необычной длительная жесткость денежно-кредитной политики.