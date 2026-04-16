    Elvira Nabiullina: Rusiya işçi qüvvəsi çatışmazlığı ilə üzləşib

    • 16 aprel, 2026
    • 14:43
    Elvira Nabiullina: Rusiya işçi qüvvəsi çatışmazlığı ilə üzləşib

    Rusiya iqtisadiyyatı müasir tarixində ilk dəfə olaraq işçi qüvvəsi çatışmazlığı ilə üzləşib.

    "Report" "Kommersant"a istinadən xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Bankın rəhbəri Elvira Nabiullina Moskva Birjasının Birja Forumunda bildirib.

    O, bunu hakimiyyət və biznes üçün yeni reallıq adlandırıb.

    "Hazırda bizdə xarici şərtlərin pisləşməsi, demək olar ki, daimi xarakter daşıyır - bu, həm ixrac, həm də idxal üzrədir. İşsizlik - 2%. Məhz bu və ötən ilin əvvəlinə inflyasiyanın on faizə qədər sürətlənməsi iqtisadiyyatın həddindən artıq yüklənməsinin sübutudur. Yüksək artım templəri deyil, iqtisadiyyatın vəziyyətini xarakterizə edən məhz bu amillərdir", - Nabiullina deyib.

    Onun sözlərinə görə, belə şəraitdə pul-kredit siyasətinin uzunmüddətli sərtliyi qeyri-adi görünə bilər.

    Elvira Nabiullina Rusiya iqtisadiyyatı
    Эльвира Набиуллина: Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы

    Son xəbərlər

    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

    Elm və təhsil
    17:27

    Slovakiya Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalarını bloklamağa hazırdır

    Digər ölkələr
    17:25
    Foto

    "Azərbaycan iqtisadiyyatının investisiya absorbsiyası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Biznes
    17:24
    Foto

    Azərbaycan və Rusiya rəsmiləri Ağbənd avtomobil körpüsünün icra vəziyyəti ilə tanış olublar

    İnfrastruktur
    17:24

    Ailə başçısını itirməyə görə sosial ödəniş alan tələbələrdən arayış tələb olunmayacaq

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti