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Елизавета II отказалась от титула "Старушка года"

Елизавета II отказалась от титула "Старушка года" Елизавета II отказалась от премии "Старушка года" ("Oldie of the Year").
Другие страны
19 октября 2021 г. 19:48
Елизавета II отказалась от титула Старушка года
Елизавета II

Елизавета II отказалась от премии "Старушка года" ("Oldie of the Year").

Как сообщает Report со ссылкой на издание Mirror, письмо о присуждении монарху данного титула было отправлено телеведущим Гайлсом Брандретом личному секретарю королевы.

Несмотря на престижность награды, которую получали такие люди как бывший премьер Джон Мейджор и художник Дэвид Хокни, секретарь сообщил, что королева не желает его получать.

"Ее Величество считает, что вы настолько стары, насколько вы себя чувствуете. Именно поэтому Ее Величество не считает, что она отвечает соответствующим критериям, чтобы иметь возможность принять этот титул, и надеется, что вы найдете более достойного получателя", - сообщалось в ответном письме.

В результате титул получила 88-летняя актриса и певица Петула Кларк.

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