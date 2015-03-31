Электроснабжение Турции после аварии полностью не восстановлено

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Электроснабжение значительной части территории Турции, нарушенное в результате аварии во вторник, в полной мере до сих пор не восстановлено. Об этом, как отмечает Report, свидетельствуют данные, полученные РИА Новости из разных городов страны.

В 10.36 мск в энергосистеме Турции произошла серьезная авария, в результате чего от энергоснабжения на несколько часов была отключена значительная часть территории страны, в том числе Анкара, Стамбул, провинции Анталья, Трабзон, Ризе, Чорум, Диярбакыр и ряд других. Причины аварии выясняются.

Сотни людей по всей стране застряли в лифтах, пассажиров метрополитена Анкары и Стамбула эвакуировали из остановившихся поездов через туннели. На дорогах Стамбула, Анкары и других крупных городов из-за неработающих светофоров образовались многокилометровые пробки, возросло число аварий.

В настоящее время восстановлено энергоснабжение части районов Анкары, Стамбула, Трабзона. Работают метро и трамваи, включены светофоры. По сообщению минздрава Турции, отключение электроэнергии не привело к трагическим инцидентам в лечебных учреждениях, которые перешли на энергоснабжение через генераторы.





