El Universal: Генпрокурор Мексики подал прошение об отставке

Генеральный прокурор Мексики Алехандро Гертс Манеро подал в Палату сенаторов (верхняя палата парламента) прошение об отставке.

Как передает Report, об этом сообщает газета El Universal со ссылкой на источники в заксобрании.

Согласно публикации, обращение 86-летнего Гертса Манеро поступило в Сенат утром 26 ноября. После его регистрации законодательный орган созвал заседание для рассмотрения прошения.