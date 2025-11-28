Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    El Universal: Генпрокурор Мексики подал прошение об отставке

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 04:42
    Генеральный прокурор Мексики Алехандро Гертс Манеро подал в Палату сенаторов (верхняя палата парламента) прошение об отставке.

    Как передает Report, об этом сообщает газета El Universal со ссылкой на источники в заксобрании.

    Согласно публикации, обращение 86-летнего Гертса Манеро поступило в Сенат утром 26 ноября. После его регистрации законодательный орган созвал заседание для рассмотрения прошения.

    Мексика генпрокурор прошение об отставке Гертс Манеро

