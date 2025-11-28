İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    El Universal: Meksikanın Baş prokuroru istefa verib

    Digər ölkələr
    • 28 noyabr, 2025
    • 05:29
    El Universal: Meksikanın Baş prokuroru istefa verib

    Meksikanın baş prokuroru Alexandro Gerts Manero istefa ərizəsini Senatorlar Palatasına (parlamentin yuxarı palatası) təqdim edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "El Universal" qəzeti qanunvericilik assambleyasındakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Nəşr bildirib ki, 86 yaşlı Gerts Maneronun istefası noyabrın 26-da səhər Senat tərəfindən qəbul edilib. Müraciət qeydə alındıqdan sonra qanunverici orqan petisiyaya baxmaq üçün iclas çağırıb.

    Meksika Baş prokuror İstefa ərizəsi
    El Universal: Генпрокурор Мексики подал прошение об отставке

    Son xəbərlər

    05:29

    El Universal: Meksikanın Baş prokuroru istefa verib

    Digər ölkələr
    05:16

    ABŞ tezliklə Venesuelanın narkotik kartellərinə qarşı quru əməliyyatına başlayacaq

    Digər
    05:07

    Norris Qətərdə ilk dəfə "Formula 1" çempionu ola bilər

    Formula 1
    04:31

    ABŞ-də atışmada yaralanan Milli Qvardiyanın hərbçisi ölüb

    Digər ölkələr
    04:00

    AEBA Zaporojjya AES-i yaxınlığında döyüşlərin bərpa edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:27

    Honkonqa yanğında ölənlərin sayı 94-ə çatıb - YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    03:09

    Rumıniya Fransadan 231 ədəd "Mistral" kompleksi alacaq

    Digər ölkələr
    02:47

    Türkiyə Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesindən məmnundur

    Xarici siyasət
    02:45

    Perunun keçmiş prezidentinə 11 ildən artıq həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti