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El Pais: Испания готова направить Украине танки и зенитные ракеты

El Pais: Испания готова направить Украине танки и зенитные ракеты Правительство Испании готово поставить Украине тяжелое вооружение, включая танки и зенитные ракеты.
Другие страны
5 июня 2022 г. 10:17
El Pais: Испания готова направить Украине танки и зенитные ракеты

Правительство Испании готово поставить Украине тяжелое вооружение, включая танки и зенитные ракеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета El Pais, ссылаясь на источники в кабмине королевства.

По информации газеты, до настоящего момента власти Испании передали украинской стороне боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение - гранатометы или пулеметы. Теперь же правительство королевства готовится поставить танки Leopard и батарею зенитных ракет.

Испания также предложила Украине обучить ее военных обращению с западными танками. По данным источников издания, первоначально обучение может пройти в Латвии, где размещены 500 испанских солдат, а затем - на территории королевства.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İspaniya Ukraynaya tanklar və zenit raketləri göndərməyə hazırdır

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